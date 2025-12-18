الدفاع المدني ينتشل جثامين 77 شهيدًا من عائلة سالم بمدينة غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، إتمام عملية انتشال ونقل 77 جثمانًا لشهداء من عائلة "سالم"، من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو رمضان" الذي دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة، في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وقال المقدم محمود الشوبكي، قائد تنفيذ المهمة، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال جميع جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنزل، بواقع 60 جثمانًا، بعضها عبارة عن رفات، إضافة إلى نقل 17 جثمانًا أخرى كانت قد دُفنت في محيط المنزل خلال فترة الحرب.

وأوضح الشوبكي، أن عملية الانتشال نُفذت باستخدام معدات محدودة، شملت أدوات يدوية وآليات بسيطة، مشيرًا إلى أن المهمة استغرقت ثلاثة أيام متواصلة من العمل الشاق في ظل نقص الإمكانات.





وطالب قائد المهمة، بضرورة إدخال معدات ثقيلة متخصصة، لتسهيل وتسريع عمليات انتشال جثامين آلاف الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف، أن طواقمه انطلقت اليوم أيضًا للبحث عن جثامين شهداء آخرين في منطقة اليرموك غرب المدينة، وتحديدًا تحت أنقاض منزل يعود لعائلة "النبريص"، في إطار الجهود المتواصلة لانتشال الشهداء وتوثيقهم.

وأكد الدفاع المدني، أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال، واستمرار العجز في المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال.



