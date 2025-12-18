فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركة كهرباء غزَّة: أعمال مكثَّفة تمهيدًا لإعادة التيار للمحافظة الوسطى

الاحتلال يحاصر الأونروا بالخدمات ويعمِّق مأساة اللَّاجئين

الدفاع المدني ينتشل جثامين 77 شهيدًا من عائلة سالم بمدينة غزة

الطفل الهندي.. معاناة صحية مستمرة فاقمتها الحرب

ما الذي تخفيه أضخم صفقة غاز بين "إسرائيل" ومصر؟

وزارة الصحة بغزة: عجز الدواء يسجّل أعلى مستوياته منذ عامين

محافظة القدس تحذِّر من تداعيات قانون "إسرائيلي" يجرِّم التدخل في الممارسات الدينية بالأماكن العامة

"حماس" تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف إجرام الاحتلال

حماس: استشهاد الأطفال بسبب البرد في غزة جريمة يرتكبها الاحتلال بمنع الإعمار ومواصلة الحصار

الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

بالصور الدفاع المدني ينتشل جثامين 77 شهيدًا من عائلة سالم بمدينة غزة

18 ديسمبر 2025 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
...
الدفاع المدني ينتشل 77 جثمانًا لشهداء من عائلة سالم بمدينة غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، إتمام عملية انتشال ونقل 77 جثمانًا لشهداء من عائلة "سالم"، من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو رمضان" الذي دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة، في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وقال المقدم محمود الشوبكي، قائد تنفيذ المهمة، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال جميع جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنزل، بواقع 60 جثمانًا، بعضها عبارة عن رفات، إضافة إلى نقل 17 جثمانًا أخرى كانت قد دُفنت في محيط المنزل خلال فترة الحرب.

وأوضح الشوبكي، أن عملية الانتشال نُفذت باستخدام معدات محدودة، شملت أدوات يدوية وآليات بسيطة، مشيرًا إلى أن المهمة استغرقت ثلاثة أيام متواصلة من العمل الشاق في ظل نقص الإمكانات.

qTi74.jpg
 

وطالب قائد المهمة، بضرورة إدخال معدات ثقيلة متخصصة، لتسهيل وتسريع عمليات انتشال جثامين آلاف الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف، أن طواقمه انطلقت اليوم أيضًا للبحث عن جثامين شهداء آخرين في منطقة اليرموك غرب المدينة، وتحديدًا تحت أنقاض منزل يعود لعائلة "النبريص"، في إطار الجهود المتواصلة لانتشال الشهداء وتوثيقهم.

وأكد الدفاع المدني، أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال، واستمرار العجز في المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال.

1PNqE.jpg
 

#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة