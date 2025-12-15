"الجمعية العامة" تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

وكالات/ فلسطين أون لاين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في خطوة تعكس دعمًا دوليًا واسعًا للحقوق الفلسطينية.

وصوّتت 164 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول هي: الولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وبالاو، وناورو، والاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، امتنعت 9 دول عن التصويت، هي: الإكوادور، وتوغو، وتونغا، وبنما، وفيجي، والكاميرون، وجزر مارشال، وساموا، وجنوب السودان.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى، أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراغواي والإكوادور أسهم في عدم تصويتها لصالح القرار، إلى جانب مواقف مماثلة اتخذتها هذه الدول في قرارات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.

ويأتي اعتماد القرار ليؤكد الرفض الدولي للممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والاستيطانية التي تعرقل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولته المستقلة.

كما يشير نص القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جهته، ثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اعتماد القرار والتصويت الواسع لصالحه، معربًا عن شكره للدول التي دعمته، ومؤكدًا أن النتائج تعكس شبه إجماع دولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.