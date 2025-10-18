أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم من سجون الاحتلال

نظم أهالي أفراد الطواقم الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد قرابة عامين من الاعتقال القسري، وسط ظروف احتجاز وُصفت بـ"القاسية واللاإنسانية".

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جرت بمشاركة وزارة الصحة الفلسطينية، لافتات وصورًا لعدد من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين المعتقلين، مؤكدين تمسكهم بحقهم في معرفة مصيرهم والإفراج الفوري عنهم.

وشارك في الوقفة عدد من أطفال الكوادر الطبية المعتقلين، الذين عبّروا عن شوقهم لآبائهم المنقطعة أخبارهم منذ لحظة الاعتقال، في مشهد مؤثر يعكس المعاناة الإنسانية لعائلاتهم.

ووفق معطيات سابقة صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عامين من حرب الإبادة 362 من أفراد الطواقم الطبية، من بينهم 88 طبيبًا، و132 ممرضًا، و72 مساعدًا طبيًا، و47 موظفًا إداريًا في القطاع الصحي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق أن ما يرشح من معلومات حول أوضاع المعتقلين من الكوادر الطبية "يكشف عن ظروف اعتقال كارثية وممارسات تنكيل وتعذيب ممنهج بحقهم"، محذّرة من تدهور أوضاعهم الصحية.

وقال مدير عام المستشفيات في غزة، د. محمد زقوت، خلال الوقفة، إن أفراد الطواقم الطبية المحتجزين في سجون الاحتلال "تعرضوا لظروف اعتقال قاسية وتعذيب شديد"، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.

وأضاف زقوت أن أكثر من 130 من أفراد الكوادر الطبية ما زالوا قيد الاعتقال حتى اليوم، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الإفراج عنهم يشكل "اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الاحتلال بالاتفاق والمواثيق الدولية".

وفي سياق متصل، أشار بيان مشترك لـهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن الاحتلال أفرج ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار عن 1,968 أسيرًا، من بينهم 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد أو بأحكام عالية، جرى إبعاد 154 منهم خارج فلسطين، في حين كان 1,718 من المفرج عنهم من أسرى غزة الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين