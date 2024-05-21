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تحذيرات "حكومية" بغزّة.. حديث "إسرائيل" عن تسهيلات لمنع المجاعة هو "تزييف للواقع"

21 مايو 2024 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، من "استمرار مؤشرات المجاعة بشمال القطاع جراء استخدم الاحتلال لأسلوب التجويع كأداة حرب".

وأشار المكتب الحكومي، في بيان صحافي،  إلى أن "العديد من المنظمات والهيئات الدولية (...) حذرت قبل أسابيع من تعرض سكان محافظتي غزة وشمال غزة لمجاعة حقيقية، عندما اشتدّت حرب التجويع وتجلت صورها في حينه من خلال لجوء المواطنين لطحن الأعلاف وحبوب الحيوانات لسد جوعهم وإطعام أطفالهم".

ولفت إلى أنه "بدأت تتوالى (آنذاك) المطالبات الدولية والتصريحات الأمريكية الداعية لضرورة إدخال المساعدات وإنقاذ شمال غزة من مجاعة محققة".

ونبه المكتب إلى أن "الاحتلال التف على هذه المطالبات الدولية عبر تسهيلات سطحية وغير حقيقية تشمل إدخال بعض شحنات الطحين وفتح عدد محدود من المخابز" في شمال القطاع.

وتابع: "بناءً على تلك التسهيلات الوهمية اختفت المطالبات الأممية والتحذيرات الدولية من المجاعة (بشمال القطاع)، وكأنّ أسبابها انتهت ولم تعد قائمة".

وأشار المكتب في هذا الصدد إلى أن "الاحتلال يمنع منذ شهر إدخال السلع الأساسية (إلى شمال القطاع) مثل السكر والزيوت والحليب والقمح والفواكه واللحوم والبيض وغيرها، كما يقنن دخول الخضروات بكميات يجعلها باهظة الثمن ولا يستطيع غالبية المواطنين شراءها، فضلا عن استمرار منعه إدخال الغاز والوقود منذ بداية العدوان".

وحذر من أن هذا "الواقع يشي بأن وقوع المجاعة بشمال القطاع بات أمرًا محققا ومؤشرات سوء التغذية على جميع سكانه أحد دلائل وقوعها".

وأكد على أن "كل حديث عن تسهيلات إسرائيلية وزيادة أعداد شاحنات المساعدات لشمال القطاع هو ذر للرماد في العيون وتزييف للواقع".

#غزة #حرب التجويع

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