الأونروا: الظروف الجوية تهدد حياة آلاف النازحين في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الظروف الجوية القاسية التي تضرب القطاع.

وأوضحت الوكالة، أن الأحوال الجوية المتدهورة تزيد من معاناة آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام مهترئة أو منازل متضررة، في وقت كانت فيه أوضاعهم المعيشية متدهورة أساساً بفعل الحرب وتداعياتها المستمرة.

وأكدت الأونروا، أنها تواصل تقديم الدعم للعائلات النازحة، غير أن سلطات الاحتلال تواصل، منذ أشهر، منعها من إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى قطاع غزة، ما يحدّ من قدرة الوكالة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأشارت الوكالة إلى ورود تقارير عن وقوع وفيات نتيجة انهيار مبانٍ متضررة كانت تؤوي عائلات نازحة، إضافة إلى تسجيل وفيات بين الأطفال بسبب البرد القارس، في ظل غياب وسائل التدفئة والمأوى الآمن.

وشدّدت الأونروا، على ضرورة وضع حد لهذا الوضع الإنساني المتدهور، داعية إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح.