نادي الأقصى أول نادٍ في غزة يستأنف النشاط الرياضي

أعلن نادي الأقصى استئناف نشاطه الرياضي، بعد توقفٍ قسري استمر عامين، جراء حرب الإبادة التي تعرّض لها قطاع غزة.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع لاعبي فريق كرة القدم من مواليد 2004 فما دون، إيذانًا بعودة النشاط الرياضي واستئناف التدريبات من جديد.

وأكدت إدارة النادي، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، سعيًا لإعادة بناء المستوى البدني والفني، وتحقيق الأهداف المنشودة رغم التحديات القائمة.

ويُعد نادي الأقصى أول نادٍ في قطاع غزة يستأنف نشاطه الرياضي بشكل رسمي عقب توقف الحرب، علمًا بأن نادي خدمات النصيرات واصل تدريباته داخل صالته المغطاة خلال فترة حرب الإبادة.

ومن المقرر أن يبدأ نادي الأقصى، الأسبوع المقبل، الاستعداد للمشاركة في البطولة الرمضانية التي ينظمها اتحاد كرة القدم على صالة نادي خدمات النصيرات، إلى جانب التحضير للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وتعاني أندية قطاع غزة صعوبات بالغة في استعادة نشاطها الرياضي، في ظل تدمير مقراتها وملاعبها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عدم توفر التمويل اللازم للقيام بمهامها الرياضية والإدارية.

المصدر / فلسطين أون لاين