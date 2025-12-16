شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب ووسط لبنان

فلسطين أون لاين

16 ديسمبر 2025 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد شخصان وأُصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق متفرقة في لبنان، إحداهما جنوب العاصمة بيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة باستشهاد لبناني جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة العديسة في قضاء مرجعيون جنوبي البلاد، فيما استهدفت غارة أخرى شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف، ما أدى إلى استشهاد شخص ثانٍ وإصابة أربعة آخرين بجروح، بحسب مصادر أمنية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات إسرائيلية بشن هجوم واسع على لبنان، وقبيل جلسة مرتقبة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار في 19 ديسمبر الجاري، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وتوغلات وقصف متكرر في جنوب البلاد.

