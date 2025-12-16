الدفاع المدني يبدأ بإزالة منازل مهددة بالانهيار في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة عن قرار بالإزالة الفورية لثلاثة منازل مصنّفة خطرة في منطقتي النفق والزيتون بمحافظة غزة، في إطار إجراءات عاجلة للحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن القرار جاء عقب جولات ميدانية نفذتها لجنة التقييم الإنشائي للمباني الخطرة الآيلة للسقوط، التي تضم وزارة الأشغال العامة والبلديات، وجهاز الدفاع المدني، ونقابة المهندسين، حيث تبيّن أن المنازل الثلاثة غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وبيّنت، أن أعمال التقييم أسفرت عن تسجيل مئات المنازل المصنفة كمبانٍ خطرة وغير صالحة للسكن في مختلف محافظات القطاع، بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء القصف والاستهداف الإسرائيلي خلال الحرب، محذّرة من تفاقم المخاطر مع حلول فصل الشتاء.

وأضافت أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مهنية، ونفذت جولات معاينة ميدانية في مناطق عدة، أفضت إلى اتخاذ قرارات عاجلة بالإخلاء والإزالة أو الترميم، وفق مستوى الخطورة الهندسية لكل مبنى.

كما أفادت بأن مدراء الدفاع المدني في محافظات القطاع شاركوا خلال اليومين الماضيين في اجتماعات مكثفة مع اللجان المكلفة برئاسة وزارة الأشغال، حيث جرى رصد مبانٍ أخرى خطرة، وتم إبلاغ قاطنيها بضرورة الإخلاء تمهيدًا لمعالجتها أو إزالتها.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى، العميد رامي العايدي، إن اللجنة تواصل عملها انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه سلامة المواطنين، مؤكدًا أن خطورة هذه المباني تتضاعف خلال فصل الشتاء بفعل الأمطار والرياح.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين القاطنين في مبانٍ مصنفة خطرة إلى التعاون الكامل مع اللجنة المختصة، وإتاحة المجال لمعالجة أوضاع هذه المباني سواء عبر التدعيم والترميم أو الإزالة، حفاظًا على الأرواح ومنع وقوع كوارث محتملة.