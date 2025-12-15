كأس العرب 2025... المنتخب المغربي يطيح بالإمارات بثلاثية نظيفة

وكالات/ فلسطين أون لاين

حجز المنتخب المغربي مقعده في نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وأُقيمت المباراة على ملعب خليفة الدولي، حيث دخل المنتخب الإماراتي المواجهة بطموح مواصلة مشواره اللافت، بعد إقصائه منتخب الجزائر حامل اللقب في دور الثمن النهائي، إلا أن طموحه اصطدم بتفوق مغربي واضح وتركيز عالٍ حسم به "أسود الأطلس" اللقاء لصالحهم بثلاثية نظيفة.

وقدم المنتخب المغربي عرضًا جيدًا طوال المباراة التي احتضنها ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة، حيث استحوذت العناصر الوطنية على مجريات اللعب.

وسجل المنتخب المغربي الهدف الأول بواسطة اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 28، بعد عرضية متقنة من زميله الموساوي.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أشرف المهديوي الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 83 بعد تمريرة دقيقة من المهاجم عبد الرزاق حمد الله، الذي اختتم بدوره مهرجان أهداف الأسود في الدقيقة 92، ليمنح بذلك بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمنتخب المغربي.

وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية للبطولة العربية، الفائز من مواجهة منتخب السعودية ومنتخب الأردن التي ستجرى عشية يومه الاثنين.

ويأمل المنتخب المغربي في استكمال موسمه الذهبي بالصعود إلى منصة التتويج، حين يخوض المباراة النهائية بحثًا عن إضافة لقب عربي جديد إلى سجله الحافل خلال عام 2025.