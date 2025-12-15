الدفاع المدني: 90% من المباني القائمة في منطقة الشيخ رضوان آيلة للسقوط

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن 90% من المباني القائمة في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، آيلة للسقوط.

وأشار بصل في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، إلى أنَّ المباني تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف "الإسرائيلي" خلال العدوان ولم تعد صالحة للسكن، محذرًا من خطر جسيم يهدد حياة المواطنين هناك.

وشكّل المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المواطنين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ومن جهته، رصد المكتب الإعلامي الحكومي، تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وأوضح، أنَّ هذه الوقائع تؤكد مجدداً صحة التحذيرات السابقة التي أطلقها المكتب الحكومي مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال "الإسرائيلي" بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء.

وبناءً على المسح الأولي للمشهد الميداني، قدَّر المكتب الحكومي الخسائر المباشرة الأولية بنحو 4 ملايين دولار.

وأشار المكتب الحكومي إلى تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات.

وأكد، أنَّ هذا القطاع الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.





المصدر / فلسطين أون لاين