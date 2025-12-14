الاحتلال يطلق النار على شاب ويحتجز جثمانه شمالي الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استُشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس الجورة شمالي مدينة الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد وائل الشروف (23 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل أطلقت النار على الشاب، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة في الرأس، قبل أن تتركه ينزف في المكان وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، إلى أن فارق الحياة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة الخليل عقب الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في المنطقة.

في المقابل، زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الحادثة وقعت على الطريق السريع رقم (35) قرب معبر "يهودا"، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب و"حيّدته"، وفق الرواية الرسمية الإسرائيلية.