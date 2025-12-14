الداخلية تعلن اغتيال ضابط في الأمن الداخلي وتفتح تحقيقاً

اغتيل صباح يوم الأحد الضابط في جهاز الأمن الداخلي، المقدم أحمد زمزم، جراء إطلاق نار نفّذه مسلحون في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

وأفادت وزارة الداخلية في تصريح صحفي مقتضب، بأن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقاً فورياً في الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين بالضلوع في عملية الاغتيال، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

ويأتي الحادث غداة أقل من 24 ساعة على إعلان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) مساء أمس السبت، اغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام، القيادي رائد سعد، في غارة استهدفت مركبة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وذلك في تصعيد جديد لخروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين