انتشال جثامين 35 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة

11 نوفمبر 2025 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، جثامين 35 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد أن نبشت آليات الاحتلال الإسرائيلي القبور خلال توغلها الأخير في المنطقة.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان صحافي، أن الطواقم المختصة قامت بنقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي، لأخذ عينات بيولوجية وحفظها تمهيدًا للتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة في سبيل التعرف على هوية الشهداء.

وأضاف أنه بعد مرور 48 ساعة من استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، سيتم نقل الجثامين إلى مقبرة الصليب بمدينة دير البلح لدفنهم هناك وفق الأصول.

وأشار الدفاع المدني إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لحفظ كرامة الشهداء وتمكين ذويهم من معرفة مصير أبنائهم، في ظل الأعداد الكبيرة للشهداء المجهولين نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 242 شهيدا و622 مصابا، ما يرفع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 إلى 69,179 شهيدا، و170,693 مصابا.

