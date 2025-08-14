الشوا: الاحتلال يتعمَّد تقييد عمل المنظمات الإنسانية في غزَّة

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمَّد تقييد عمل المنظمات الإنسانية في غزة.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنَّ المنظمات الدولية رفضت الفحص الأمني لموظفيها ما تسبب في منعها.

وأشار إلى أنَّ المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تأثرت بمنع المنظمات الدولية، لافتًا إلى أنَّ الاحتلال الذي حظر الأونروا يتجرأ على كافة المنظمات الإنسانية.

وأكد الشوا أنَّ القوانين الدولية تمنع الفحص الأمني لموظفي المنظمات الإنسانية.

وأضاف، أنّ "الاحتلال يتهم منسقي المساعدات بالضلوع في الإرهاب لتبرير منعها".

وجدَّد الشوا تأكيده أنَّ التصعيد بحق مقدمي المساعدات ممنهج لمنع دخولها إلى القطاع.

وأمس الأربعاء، ذكر المكتب الحكومي، أنَّ الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدًا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين