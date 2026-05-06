مقتل شابين يرفع حصيلة ضحايا الجريمة بالداخل إلى 98 قتيلاً

قتل شابان بجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 فجر الأربعاء، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام إلى 98 قتيلا.

وفي رهط، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة بمنطقة النقب، مساء الثلاثاء.

ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 تصاعدا في حوادث العنف والجريمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 98 قتيلًا.

وتُظهر الأرقام أن 92 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة، كما أن أكثر من 50 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 8 نساء، في حين قُتل 3 آخرون برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل.

