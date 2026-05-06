فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ننتظر عودتك يا أبي".. بتول تطارد مصير والدها المفقود

سوق الخردة في خان يونس.. حين تتحول أنقاض المنازل إلى وسيلة للبقاء

أرامل غزة… حين تتحول الأم إلى وطن كامل لأطفالها

موقع واللاه نيوز عن نتنياهو أثناء محاكمته: "لا أعرف القواعد"

للمرة الـ84.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم فساد

انسحاب الشرطة العسكرية من "ديمونا" بعد محاصرة الحريديم لها

مقتل شابين يرفع حصيلة ضحايا الجريمة بالداخل إلى 98 قتيلاً

مستويات تاريخية لم يشهدها السوق منذ 30 عاماً: الدولار يسجل 2.92 شيكل

هآرتس: اتهامات للجيش بإخفاء معطيات عن الجنود المسرّحين لأسباب نفسية

قلب صغير ينتظر النجاة… الطفلة لين ماضي تجسّد معاناة أطفال غزة المرضى

مقتل شابين يرفع حصيلة ضحايا الجريمة بالداخل إلى 98 قتيلاً

06 مايو 2026 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
...
العنف يحصد المزيد من الأرواح في قلنسوة ورهط

قتل شابان بجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 فجر الأربعاء، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام إلى 98 قتيلا.

وفي رهط، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة بمنطقة النقب، مساء الثلاثاء.

ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 تصاعدا في حوادث العنف والجريمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 98 قتيلًا.

وتُظهر الأرقام أن 92 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة، كما أن أكثر من 50 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 8 نساء، في حين قُتل 3 آخرون برصاص شرطة  الاحتلال الإسرائيلية، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قتلى #قلنسوة #الجريمة #الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة