وفاة القيادي في حماس عطا الله أبو السبح

25 يناير 2026 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
الدكتور عطا الله أبو السبح

توفي يوم الأحد القيادي الفلسطيني البارز الدكتور عطا الله أبو السبح، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن عمر يناهز 78 عامًا، في مدينة خانيونس، بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والأكاديمي والثقافي.

وبرز أبو السبح كأحد قادة الجيل المؤسس لحركة حماس في قطاع غزة، وكان له دور في إدارة الشأن السياسي والتنظيمي للحركة، إضافة إلى مشاركته في الملفات الوطنية المختلفة، ما جعله من الأسماء المؤثرة في مسيرتها السياسية.

وشغل القيادي الراحل عدة مناصب رسمية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، من بينها وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ووزير شؤون الأسرى والمحررين، حيث عرف بنشاطه المكثف في تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعمل أبو السبح أستاذًا في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان له حضور بارز في الحياة الثقافية الفلسطينية كأديب وشاعر وكاتب، أصدر دواوين شعرية ومؤلفات تناولت قضايا المجتمع والسياسة برؤية تجمع بين الفكر الوطني والبعد الإنساني.

وُلد أبو السبح في عام 1948 في قرية السوافير الشرقي شمال عسقلان، التي دُمرت في سياق الاحتلال الإسرائيلي، ونشأ في بيئة اللاجئين في رفح، قبل أن يتابع دراسته في كلية مجتمع رام الله وجامعة النجاح الوطنية، ثم يحصل على الدكتوراه من جامعة أم درمان في السودان عام 1995.

وعُرف القيادي الراحل بمواقفه القوية تجاه قضايا الأسرى والمقاومة، ودعوته في مناسبات سابقة، ومنها خلال فترة توليه وزارة الأسرى، إلى تأكيد حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وتحشيد الدعم الدولي لقضاياهم.

وترك أبو السبح بصمة واضحة في العمل السياسي للحركة، مسهمًا في صياغة مواقفها تجاه قضايا مركزية مثل تدويل ملف الأسرى، إلى جانب مشاركته في النقاشات الفكرية حول المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الحادة التي تواجه القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
