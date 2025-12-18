سلسلة اعتداءات "إسرائيلية" على جنوب لبنان والبقاع

شن طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق الجنوب، والبقاع شرق لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت الجنوب، والبقاع شرق لبنان.

وفي الجنوب، استهدفت غارات الاحتلال مرتفعات الجبور والريحان، ومجرى نهر الليطاني بين دير سريان وزوطر، كما استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" بلدة الطيبة بصاروخين.

وفي منطقة البقاع، شنّ الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات استهدفت مرتفعات زغرين في جرود الهرمل، إضافة إلى غارة على جرود طاريا وغارة أخرى على جرود بوداي.

وقبل يومين، ارتقى شهيدان في استهدافين "إسرائيليين" من طائرات مسيّرة على محيط بلدة عديسة، جنوبي البلاد، ومحيط بلدة سبلين في جبل لبنان.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات "الإسرائيلي"ة المستمرة لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية" الصادر في الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006، وللسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين