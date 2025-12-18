أبو سلمية: القطاع بحاجة لدخول كرفانات ووسائل تدفئة آمنة لمواجهة البرد

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أنَّ قطاع غزة بحاجة لدخول كرفانات ووسائل تدفئة آمنة لمواجهة البرد، مشددًا على أن عدم إدخالهم في وقت قريب سيضاعف أعداد الضحايا من الأطفال.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي للتلفزيون العربي، إنَّ الرضيع سعيد أسعد عابدين البالغ عمره شهرا واحدا توفي نتيجة انخفاض شديد في درجات الحرارة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات جراء البرد الشديد في قطاع غزة إلى 13.

وأشار إلى أنَّ أطفال غزة يجتمع عليهم القتل بالدبابات والبرد والمرض، موضحًا أنَّ 55% من الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة.

وتأتي هذه المعاناة وسط تنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.





المصدر / فلسطين أون لاين