بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، ما أسفر عن اعتقال عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون ونساء وفتية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الأسرى المحررين، عُرف منهم: الشيخ محمود الورديان ونجله أسيد، وأحمد عطا الهريمي، وموسى محمود أبو عاهور، وخالد جبرين، ووليد البستنجي، وناصر الوحش.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر شاهين من الحي الغربي في المدينة، والشاب نشأت شريم.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال اقتحامها قرية حارس شمال المحافظة، وهم: كريم فهد داوود، وضرغام عبدالرحيم شملاوي، وبسام شريف داوود، والشيخ عمر سمارة رئيس مجلس قروي حارس، وسعيد ناجح عبد الرحيم صوف، ومحمد ناجح عبد الرحيم صوف. كما اعتقلت الأستاذ نظمي سلمان (أبو النواب) بعد مداهمة منزله في بلدة ديراستيا، إضافة إلى اعتقال كل من: فريد جمال ذياب، وسامر عبدالرحمن سلمان، وكريم عمار سلمان، ووائل ممدوح ذياب، وأحمد عبدالرحمن خلف، وعبدالكريم عمر القاضي، وعبد الحليم خالد منصور (61 عامًا)، ورفيق رافع عوض، ورائد سلمان (أبو سيف).

وفي مدينة جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الحي الشرقي، طالت كلًا من: موسى نافذ جلاد، والشيخ ناصر أبو زيد، ومصعب أبو جمهور، ولؤي فرحان السعدي، ومعتز الزرعيني، ويوسف خليل سليط، وعز البدوية، ومؤمن السباعنة، وسليمان الصباح، ويزن سليمان الصباح، ونضال عبد الهادي، وأبو علاء أبو الرب، إضافة إلى اعتقال الشاب أنس الصانوري خلال الاقتحام المستمر للحي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أمجد الحليقاوي عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال المحافظة، كما اعتقلت صقر صلاح أبو ربيع، الضابط في جهاز الدفاع المدني، من مخيم الفوار.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ساري منصور من بلدة كفر قليل شرق المدينة.

وتأتي هذه الحملة في إطار التصعيد المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال في الضفة الغربية، عبر اقتحامات ليلية واعتقالات جماعية تطال مختلف الفئات، بما فيها الأسرى المحررون

المصدر / مكتب إعلام الأسرى