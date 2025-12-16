بالأسماء ورابط التسجيل.. كشف الغاز في غزة وشمالها 18-12-2025

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجهات المعنية عن تعبئة الغاز في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن صدور كشف جديد لمستفيدي تعبئة أسطوانات غاز الطهي، وذلك في محافظط غزة وشمال القطاع ليوم الخميس القادم 18 ديسمبر 2025.

يأتي هذا الكشف في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأمين الغاز للمواطنين بعد توقف لعدة أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار.

كشف الغاز غزة 18-12-2025

رابط التسجيل للغاز غزة 2025

وكانت الجهات المعنية أعلنت عن التسجيل لتعبئة الغاز المنزلي من خلال آلية جديدة تتيح للمواطنين التسجيل أو تحديث بياناتهم عبر منصة إلكترونية معتمدة.

يمكن للمواطنين الراغبين في تعبئة الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل: اضغط هنا

دخل اليوم الثلاثاء 5 شاحنات غاز، وسيتم توزيعها على المواطنين حسب الكشوفات المعلنة، وذلك لقرابة 11923 مستفيد.

خطوات تحديث الغاز