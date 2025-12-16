بالأسماء ورابط التسجيل.. كشف الغاز في غزة وشمالها 18-12-2025

متابعة/ فلسطين أون لاين
أعلنت الجهات المعنية عن تعبئة الغاز في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن صدور كشف جديد لمستفيدي تعبئة أسطوانات غاز الطهي، وذلك في محافظط غزة وشمال القطاع ليوم الخميس القادم 18 ديسمبر 2025.
يأتي هذا الكشف في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأمين الغاز للمواطنين بعد توقف لعدة أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار.
كشف الغاز غزة 18-12-2025
رابط التسجيل للغاز غزة 2025
وكانت الجهات المعنية أعلنت عن التسجيل لتعبئة الغاز المنزلي من خلال آلية جديدة تتيح للمواطنين التسجيل أو تحديث بياناتهم عبر منصة إلكترونية معتمدة.
يمكن للمواطنين الراغبين في تعبئة الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل: اضغط هنا
دخل اليوم الثلاثاء 5 شاحنات غاز، وسيتم توزيعها على المواطنين حسب الكشوفات المعلنة، وذلك لقرابة 11923 مستفيد.
خطوات تحديث الغاز
- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا
- تعبئة الحقول المطلوبة بدقة: رقم الهوية، تاريخ إصدار الهوية، المحافظة، المدينة، الحي، رقم الجوال، اسم الموزع.
- الانتظار لرسالة تأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني بها تفاصيل استلام الأسطوانة.
- التوجه إلى الموزع المحدد في الوقت المحدد لاستلام الأسطوانة ودفع الرسوم إن وجدت.
- إذا كان الطلب "قيد التنفيذ" (لم يُسلم بعد)، يمكن تعديل بعض البيانات مثل العنوان أو رقم الجوال قبل التصديق النهائي.