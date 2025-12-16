حمد: خروقات الاحتلال في غزَّة تجاوزت 813 خرقًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النَّار

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، أن الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندًا منه إلا خرقه وتلاعب فيه، مشددًا على أن تكرار خروقات الاحتلال دليل واضح على أنها مخططة وبقرار حكومي.

وقال حمد في مؤتمر صحفي بشأن الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ظهر يوم الثلاثاء، إن الوسطاء أكدوا أن حماس لم ترتكب خرقًا واحدًا للاتفاق والتزمت به كاملًا، فيما واصل الاحتلال خرقه لكافة بنود الاتفاق.

وأوضح أنَّ خروقات الاحتلال تجاوزت 813 خرقًا منذ سريان الاتفاق بمعدل 25 خرقًا يوميًا، شملت عمليات القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين والقصف والاغتيالات.

ولفت حمد إلى أن هناك نحو 400 شهيد منذ بدء اتفاق وقف الحرب أكثر من 95% منهم مدنيون، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب.

وأكد، أن الاحتلال لم يقدم دليلا واحدا على ذرائعه المتكررة باستهداف رجال المقاومة.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال تجاوز الخط الأصفر بمسافات كبيرة جدا وصلت أحيانا لنحو كيلو مترين.

وحول عمليات النسف المتكررة، قال حمد إنَّ "هناك عمليات نسف يومية للبيوت وعدد ما نسفه الاحتلال 145 بيتا"، فيما نفذ الاحتلال 392 عملية قصف واستهداف منذ بدء سريان الاتفاق.

وبما يتعلق بملف معبر رفح، أوضح حمد أنَّ معبر رفح مغلق منذ بدء الاتفاق حتى الآن والاحتلال يمنع سفر الحالات الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول كثير من المساعدات بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، مؤكدًا أنَّ هناك قيود كثيرة في ملف إدخال المساعدات وتلاعُب في ملف إدخال الوقود والغاز.

ونوه القيادي في حماس إلى أن الاحتلال ما زال يخفي معلومات بشأن الأسرى والمفقودين.

وذكر حمد، أنَّ "حماس" سلمت الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات، مؤكدًا أنَّ هذه الخروقات الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق وتضعه في مهب الريح.

وتابع "كان هناك اتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة الخروقات لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك".

وشدد حمد على أنَّ المطلوب هو تحرك الوسطاء لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها، مضيفًا أنَّ "الخروقات لا ينبغي أن تستمر ولا أن تفهم أنها نقطة ضعف".

وحمَّل حمد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل الخروقات والتلاعب بالاتفاق لإفشاله.

