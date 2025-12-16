شهيد برصاص مستوطن في تقوع جنوب شرق بيت لحم

ارتقى شهيد، ظهر يوم الثلاثاء، برصاص مستوطن عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء الفتى مهيب أحمد جبرين (16 عاما) برصاص مستوطن عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن بأن جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستوطنين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب جبريل، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة.

وأشار البدن إلى أن الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين