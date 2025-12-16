فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤسستان: الأسير مروان البرغوثي تعرض لـ7 اعتداءات وحشية بسجون الاحتلال

حمد: خروقات الاحتلال في غزَّة تجاوزت 813 خرقًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النَّار

الوحيدي لـ "فلسطين": العجز الدوائي والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى بغزة

رصيف الميناء صار مأوى.. حكايـةُ أسـرة نازحة تَفتَرِسُها أنيابُ البحر

"حماس": غرق الخيام وموت الأطفال في غزة امتدادٌ لحرب الإبادة مع استمرار الحصار ومنع الإيواء

شهيد برصاص مستوطن في تقوع جنوب شرق بيت لحم

الصحة بغزة: 393 شهيدًا و1074 إصابةً منذ وقف إطلاق النَّار

شهيد وإصابات في انهيار منزل على رؤوس ساكنيه غربي غزة

وفاة رضيع جراء البرد الشديد في غزَّة

جيش الاحتلال يحذّر من موجة استقالات واسعة في صفوف الخدمة الدائمة

"الثاني خلال أقل من 24 ساعة في البلدة"

شهيد برصاص مستوطن في تقوع جنوب شرق بيت لحم

16 ديسمبر 2025 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
...
الشهيد الفتى مهيب أحمد جبرين

ارتقى شهيد، ظهر يوم الثلاثاء، برصاص مستوطن عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء الفتى مهيب أحمد جبرين (16 عاما) برصاص مستوطن عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن بأن جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستوطنين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب جبريل، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة.

وأشار البدن إلى أن الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #ضم الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة