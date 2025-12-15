استشهاد فتى برصاص الاحتلال في تقوع شرق بيت لحم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استُشهد الفتى عمار ياسر محمد تعامرة (16 عامًا)، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، وفق ما أفادت مصادر محلية.

أعلنت وزارة الصحة، "استشهاد الطفل عمار ياسر محمد تعامرة (16 عامًا) برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم".

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه "استلمت شهيد أصيب في منطقة تقوع قرب بيت لحم وجاري نقله للمستشفى".





وأفاد مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في وسطها، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الفتى صباح برصاصة في الصدر.

وأضاف أن الطواقم الطبية نقلت الفتى إلى مستوصف البلدة لتقديم الإسعافات الأولية، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

وفي أعقاب استشهاد الفتى عمار صباح، أفادت تقارير محلية بتجدد المواجهات العنيفة في بلدة تقوع، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة خلال اقتحامها البلدة.