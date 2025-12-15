"أكسيوس" ينشر تفاصيل توبيخ ترامب لنتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض بعث رسالة صارمة وشديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدّد فيها على أن اغتيال القيادي رائد سعد يُعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الموقع، حملت رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو لهجة غير مسبوقة، جاء فيها: "إذا أردت تدمير سمعتك وإظهار أنك لا تلتزم بالاتفاقات فهذا شأنك، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس ترامب بعد أن توسط في الاتفاق في غزة".

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي إلى جانب مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكذلك مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، يشعرون بحالة إحباط بالغ من تصرفات نتنياهو، في ظل ما تجاهله التفاهمات والتنسيق المسبق مع واشنطن.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "قادة في المنطقة لا يثقون بعمق في نتنياهو، ولديهم اعتراضات واسعة على أي تعامل أو تواصل معه"، معتبرين أن سياساته باتت تشكّل عائقًا أمام الاستقرار الإقليمي والمساعي الدولية الجارية.

وفي السياق، قال محلل إسرائيلي بارز، إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوا "سيل شتائم" لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد، القيادي في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي ناحوم بارنيع، الذي أورد التفاصيل، "قيلت كلمات لا تستطيع أي صحيفة محترمة أن تعيد نشرها. ولا يُستبعد أن شيئاً من ذلك قيل مباشرة لنتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ولفتت التفاصيل أيضاً، إلى أن محيط ترامب مقتنع بأن الاغتيال لم يكن جزءاً من "الحوار" بين إسرائيل و"حماس"، بل كان جزءاً من حوارها مع ترامب، ويعزز ذلك قول نتنياهو في جلسة الحكومة، أمس الأحد، إن "كل من يحاول إرسال الإرهاب، توجيه الإرهاب، تنظيم الإرهاب، سيكون مستهدفاً"، مشدداً على أن "سياستنا ستبقى صارمة جداً ومستقلة". واعتبر الكاتب أن الجملة الأخيرة، مقصودة أيضاً للتصدير.