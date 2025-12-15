فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": مخطط الاحتلال الذي يستهدف أراضي مشروع مطار قلنديا يشكل اعتداءً مباشرًا على مدينة القدس

محافظة القدس تحذر من مخطط استيطاني يفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني

منح بكالوريوس 2025/2026 للطلاب الفلسطينيين من Reach Education Fund (شروط التقديم)

فاجعة آسفي تقتل 37 شخصا في المغرب

عندما يحرس "الضمير" الخيمة: حكاية الأمان الذي لا يحتاج لأقفال.

الدفاع المدني يبدأ عمليات انتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض بغزَّة

صعود الذهب والنفط في الأسواق العالمية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ما يُسمَّى "عيد الحانوكا"

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون "عورتا" قرب نابلس

بدران: انطلاقة "حماس" تتويج لمسار كفاح شعبنا وسعيه لتحرير أرضه

"ظنُّوه فلسطينيًا فحاولوا قتله".. إصابة مستوطن برصاص الاحتلال شرقي قلقيلية

15 ديسمبر 2025 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال خلال عمليات اقتحام ومداهمة في الضفة الغربية

أصيب مستوطن، برصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الاثنين، في محيط مستوطنة "كدوميم" المقامة بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد الاشتباه به بأنه فلسطيني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن الشخص الذي أطلق النار عليه قرب مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية، يهودي إسرائيلي ويبلغ من العمر (16 عامًا)، مشيرةً إلى أن جراحه وصفت بالخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ليتضح لاحقًا أن الشخص كان فتىً مستوطنًا وقد أصيب بجراح خطيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الاحتلال "الإسرائيلي" عملياته الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية طعن #إصابة مستوطن #طوفان الأقصى #مستوطنة كدوميم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة