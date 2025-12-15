"ظنُّوه فلسطينيًا فحاولوا قتله".. إصابة مستوطن برصاص الاحتلال شرقي قلقيلية

أصيب مستوطن، برصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الاثنين، في محيط مستوطنة "كدوميم" المقامة بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد الاشتباه به بأنه فلسطيني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن الشخص الذي أطلق النار عليه قرب مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية، يهودي إسرائيلي ويبلغ من العمر (16 عامًا)، مشيرةً إلى أن جراحه وصفت بالخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ليتضح لاحقًا أن الشخص كان فتىً مستوطنًا وقد أصيب بجراح خطيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الاحتلال "الإسرائيلي" عملياته الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين