اتحاد ثني الذراعين ينظم أول بطولة رسمية في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت

اختتم الاتحاد الفلسطيني لثني الذراعين بطولة فلسطين لفئة الشباب، التي أُقيمت على صالة نادي خدمات النصيرات، بمشاركة 55 لاعبًا من مختلف محافظات قطاع غزة.

وتُعدّ هذه البطولة الرسمية الأولى على مستوى الاتحادات، التي تُنظَّم عقب توقف الحرب على غزة في العاشر من أكتوبر الماضي.

وحصل اللاعب جهاد شاهين من نادي النجوم على المركز الأول في فئة وزن (55) كغم، في حين حلّ علي الأفغاني من نادي كلاسيك جيم ثانيًا في فئة وزن (60) كغم.

وفي فئة وزن (65) كغم، حصد اللاعب مصطفى أبو عاصي من نادي الزيتون المركز الأول، في حين جاء زميله علي حسين من نادي كلاسيك جيم في المركز الثاني.

أما في فئة وزن (70) كغم، فتُوِّج اللاعب مجد الأشرم من نادي خدمات المغازي بالمركز الأول، فيما حصل محمود القصاص من نادي الزيتون على المركز الثاني.

وفي فئة وزن (75) كغم، فاز محمد أبو عاصي بالمركز الأول، بينما حلّ محمد علي حسين في المركز الثاني.

وفي فئة وزن (80) كغم، حصد اللاعب محمد الأشعل من نادي النجوم المركز الأول، وجاء محمد الأشرم من نادي خدمات المغازي في المركز الثاني.

وحاز شعبان أبو عاصي من نادي الزيتون على المركز الأول في فئة وزن (85) كغم، فيما حصل فادي فياض من نادي كلاسيك جيم على المركز الثاني.

وفي فئة وزن (90) كغم، نال حسن كحيل من نادي الزيتون المركز الأول، بينما حلّ محمد حسين من نادي كلاسيك جيم في المركز الثاني.

أما في فئة وزن (100) كغم، فقد فاز صبحي أبو عاصي من نادي الزيتون بالمركز الأول، فيما جاء إبراهيم العقاد في المركز الثاني.

وفي فئة الوزن المفتوح، حصد يحيى شاهين من نادي الزيتون المركز الأول، بينما حصل محمد سعد من نادي كلاسيك جيم على المركز الثاني.

وأدار فعاليات البطولة الحكام: مصطفى داوود، حسن الحاج، شادي أبو غولة، محمد الأشعل، محمد السيد، محمد وشاح، ومحمد سعد.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، محمود أبو عريبان، لـ"فلسطين أون لاين"، أن هذه البطولة تُعد الأولى رسميًا عقب توقف الحرب، مشيرًا إلى أنها تحمل بُعدًا استنهاضيًا لشدّ الهمم بعد المقتلة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني، في محاولة لصناعة الأمل من داخل الألم.

وأوضح أبو عريبان أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدة بطولات لفئات الناشئين وكبار السن، إضافة إلى فئة السيدات، متمنيًا التوفيق للجميع.

وأشار إلى أن الاتحاد حقق عدة إنجازات على المستوى الدولي خلال الفترة الماضية، حيث حصدت فلسطين ست ميداليات ذهبية لفئتي الشباب والماستر في بطولة آسيا، التي أُقيمت الأسبوع الماضي في مدينة عجمان، بمشاركة لاعبين من الضفة الغربية والقدس، فيما حُرم لاعبو غزة من المشاركة بسبب الحصار المفروض على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين