الإحصاء: تراجع مؤشر أسعار المستهلك في غزة والقدس والضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضًا حادًا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأوضح الإحصاء، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الانخفاض أدى إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة بنسبة 34.70% مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، في حين سجّل المؤشر انخفاضًا في القدس بنسبة 0.63%، وانخفاضًا طفيفًا في الضفة الغربية بنسبة 0.03%، ما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين إلى تسجيل انخفاض نسبته 15.45%.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار في قطاع غزة تشهد تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، مرتبطة بشكل مباشر بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست ناتجة عن تفاعل طبيعي لعوامل السوق، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية.

ونبّه الإحصاء إلى ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، مع التأكيد على أهمية التركيز على التغيرات على مستوى كل منطقة على حدة، في ظل خصوصية المرحلة الاستثنائية الراهنة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على متوسط الرقم القياسي العام لفلسطين لتمثيل واقع المناطق المختلفة، بسبب التباين الحاد في البيانات وتأثرها الكبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وبيّنت البيانات أنه عند مقارنة الأسعار في شهر تشرين الثاني 2025 مع الشهر نفسه من عام 2024، سُجّل انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 38.90%، بواقع 65.09% في قطاع غزة، و0.15% في الضفة الغربية، فيما ارتفع المؤشر في القدس بنسبة 1.94%.

وأضاف الإحصاء أن قطاع غزة سجّل للشهر الرابع على التوالي انخفاضًا حادًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 34.70% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأشار إلى أن القدس شهدت انخفاضًا في المؤشر بنسبة 0.63%، نتيجة تراجع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.99%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.63%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات، حيث انخفض سعر الديزل بنسبة 2.25% والبنزين بنسبة 1.97%، إضافة إلى انخفاض أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.50%.

كما سجلت الضفة الغربية انخفاضًا طفيفًا في المؤشر بنسبة 0.03%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البطاطا بنسبة 4.45%، والخضروات الطازجة بنسبة 3.59%، والبيض بنسبة 3.40%، والفواكه الطازجة بنسبة 3.23%، وأسعار البنزين بنسبة 2.18%، والسولار بنسبة 1.01%، إضافة إلى انخفاض أسعار السكر بنسبة 1.08%.

وختم الجهاز المركزي للإحصاء بالإشارة إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأساسية داخل قطاع غزة كان العامل الرئيس الذي دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين إلى تسجيل تراجع بنسبة 15.45% خلال الشهر المرصود.