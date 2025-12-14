10 قتلى في إطلاق نار على حفل يهودي في سيدني

قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح، يوم الأحد، خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) في مدينة سيدني الأسترالية، وتحديداً في منطقة شاطئ بوندي.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، نقلًا عن موقع معاريف، أن أحد مطلقي النار قُتل في مكان الحادث، فيما أُصيب مشتبه آخر بجروح وتم توقيفه ونقله لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الهجوم أو خلفياته، كما لم تؤكد السلطات الأسترالية ما إذا كان الحادث يستهدف الجالية اليهودية بشكل مباشر.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من موقع الحادث، تداول بعضها عبر حسابات تابعة للجالية اليهودية في أستراليا، في حين أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إطلاق النار استهدف مصطافين ومشاركين في احتفالات العيد التي كانت تُقام على الشاطئ.

من جهتها، دعت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز المتواجدين في المنطقة إلى الابتعاد عن المكان والاحتماء، مؤكدة أن "الوضع الأمني لا يزال نشطاً"، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز متابعته للتطورات، وقال متحدث باسمه إن السلطات تحث السكان على الالتزام بتعليمات الشرطة ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي أولى ردود الفعل، قال رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب هاغويل إن الحادثة تأتي في سياق ما زعم أنه "تصاعد الهجمات المعادية للسامية حول العالم"، داعياً الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف حازم ضد ما وصفه بمظاهر الكراهية.

وأضاف أن المنظمة ستواصل دعم الجالية اليهودية في سيدني وفي مختلف أنحاء العالم.

ولا تزال السلطات الأسترالية تواصل التحقيق في الحادث، وسط ترقب لصدور معلومات رسمية إضافية خلال الساعات المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين