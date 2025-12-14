استشهاد الأسير صخر زعول في سجن عوفر "الإسرائيلي"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد، باستشهاد الأسير صخر أحمد خليل زعول، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبينت المؤسستان، أن الأسير الشهيد (26 عاماً) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، داخل سجن "عوفر" حيث كان قد اعتقل إدارياً منذ 11 يونيو/ حزيران 2025.

وأوضحت الهيئة أن إخطار الاستشهاد ورد عبر هيئة الشؤون المدنية، من دون تقديم سلطات الاحتلال أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاد الأسير أو أسباب الوفاة، في ظل استمرار سياسة التعتيم التي تنتهجها بحق الأسرى.

ويأتي استشهاد زعول في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية الفلسطينية من الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، ولا سيما في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والتنكيل المتواصل، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال الفترة الماضية.

وطالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين