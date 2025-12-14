فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رهف.. ضحية البرد والنزوح في مواصي خان يونس

"خدمات رفح" أول نادٍ يستعيد نشاطه في قطاع غزة

أمراض الجهاز التنفسي تفتك بالنازحين نتيجة الأمطار والبرد القارس

شهيدان في غارات "إسرائيلية" استهدفت دراجة ومركبة جنوبيّ لبنان

مطالبات بإنشاء صندوق مالي لدعم التعليم في غزة

حماس تعلن استشهاد القائد القسامي رائد سعد

استشهاد الأسير صخر زعول في سجن عوفر "الإسرائيلي"

أمطار غزيرة تغرق الخيام.. وأطفال غزة يناشدون العالم: احمونا من البرد

10 قتلى في إطلاق نار على حفل يهودي في سيدني

قائد حماس في غزة: المقاومة صامدة والاتفاق قائم وأولويات المرحلة الإعمار والوحدة الوطنية

استشهاد الأسير صخر زعول في سجن عوفر "الإسرائيلي"

14 ديسمبر 2025 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...
استشهاد زعول يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد، باستشهاد الأسير صخر أحمد خليل زعول، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبينت المؤسستان، أن الأسير الشهيد (26 عاماً) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، داخل سجن "عوفر" حيث كان قد اعتقل إدارياً منذ 11 يونيو/ حزيران 2025. 

وأوضحت الهيئة أن إخطار الاستشهاد ورد عبر هيئة الشؤون المدنية، من دون تقديم سلطات الاحتلال أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاد الأسير أو أسباب الوفاة، في ظل استمرار سياسة التعتيم التي تنتهجها بحق الأسرى.

ويأتي استشهاد زعول في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية الفلسطينية من الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، ولا سيما في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والتنكيل المتواصل، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال الفترة الماضية.

وطالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجن عوفر #هيئة شؤون الأسرى #صخر زعول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة