فلسطين تنتزع البرونزية في أول بطولة ترايثلون لغرب آسيا

انتزعت فلسطين، يوم السبت، المركز الثالث في أول بطولة مصنفة دوليا لرياضة الترايثلون، والتي جرت في امارة الفجيرة في الإمارات.

واستطاع بطل فلسطين للترايثلون اللاعب عبد الرحمن طنطيش من انهاء السباق في مراحله الثلاث: السباحة 750 متر، والدراجات 20 كم، والجري 5 كم، في زمن 58 دقيقة و12 ثانية، ليحل في المركز الثالث.

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للترايثلون محمد أبو طير، أن هذا التقدم الفلسطيني الملحوظ على صعيد نتائج لعبة الترايثلون تضاف إلى النتائج المشرفة التي حققتها الرياضة الفلسطينية في مختلف البطولات.

كما شكر الاتحاد الفلسطيني للترايثلون المدرب الاسباني الدولي، إنيكو ايلوسيجي، الذي يشرف على تدريب اللاعب طنطيش، على جهوده ومثابرته، مؤكدا أن المدرب استطاع أن يطور نتائج اللاعب بشكل ملحوظ بمتابعته وتوجيهاته المستمرة والبناءة، وهو يعمل معنا متطوعا ودعما لفلسطين، رغم شح الامكانيات.

بدوره، أوضح الناطق الاعلامي، عضو الاتحاد الفلسطيني للترايثلون، نظمي العرقان، أن هذا الفوز المستحق الذي حققه اللاعب طنطيش كان رغم العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجهنا.

