إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس واقتحامات في رام الله وجنين

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، من اقتحاماتها لعدد من بلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي شمال القدس المحتلة، في وقت اندلعت فيه مواجهات وانتشرت القوات في عدة مناطق بمحافظتي رام الله وجنين.

وأُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بعيار ناري في قدمه خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، قرب جدار الفصل، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وسط الضفة الغربية، شهدت قرية عابود شمال رام الله مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحام القرية، من دون أن يُسجّل وقوع إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من القرى والبلدات غرب رام الله، من بينها كفر نعمة، وعين عريك، وصفا، وبيت عور التحتا وبيت عور الفوقا، إضافة إلى بلعين ودير أبو مشعل، دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ميثلون وقباطية والزبابدة والسيلة الحارثية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

وداهمت القوات في قباطية منازل أسرى محررين وعبثت بمحتوياتها، فيما نفذت عمليات تفتيش في منازل بالسيلة الحارثية، وانتشرت في شوارع الزبابدة، قبل أن تنسحب من المناطق التي اقتحمتها.

المصدر / فلسطين أون لاين