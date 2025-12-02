تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام مدينة طوباس، وبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها، وحولت بعضها لثكنات عسكرية، بجانب دهم بعض المحال التجارية، وإجبار أصحابها على إغلاق أبوابها.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال احتجز 18 مواطنا في طوباس وعقابا، أفرج عن سبعة منهم.

وتستمر تحركات دوريات الاحتلال في طوباس وعقابا، مع انتشار فرق مشاة في بعض الأحياء.

وقررت التربية والتعليم العالي، لليوم الثاني إلغاء الدوام الوجاهي في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في محافظة طوباس، فيما يستمر تعطيل الدوام أيضاً في المؤسسات الرسمية والأهلية، تزامناً مع استمرار فرض الاحتلال منع التجول في طوباس، وعقابا.

