الاحتلال يُواصل عدوانه على طوباس لليوم الرابع تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الرابع على التوالي عدوانه الواسع على مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، في إطار عملية عسكرية هي الأوسع منذ سنوات.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس نضال عودة، إن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس مع 130 إصابة، حيث نقلت 66 منها إلى المستشفيات، فيما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانيا.

وأحرق جنود الاحتلال الإسرائيلي صور شهداء قرب مسجد التوحيد في المدينة.

ووفقًا لرصد نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية 162 فلسطينيا من المحافظة، أفرج عن غالبيتهم لاحقا بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني وتعرضهم للتنكيل.

كما تعرضت عشرات المنازل للتخريب وتحطيم المحتويات، في حين حوّل "الجيش الإسرائيلي" جزءا منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على المغادرة.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من طمون، صباح اليوم الجمعة، بعد يومين من الحصار والاقتحام مخلفة تدميرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

كما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة الليلة، بعد اقتحام متواصل منذ فجر اليوم. وتخلل اقتحام المخيم مداهمات واسعة لمنازل المواطنين والتدمير في محتوياتها، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين واحتجاز عدد منهم والتحقيق معهم ميدانيا.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها وقرية تياسير شرقها، مع استمرار اتخاذ عدد من المنازل ثكنات عسكرية.

