العفو الدولية تطالب بوقف التصعيد "الإسرائيلي" بالضفة الغربية

28 نوفمبر 2025 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية

أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش "الإسرائيلي" في شمال الضفة الغربية، مطالبة بوقفها.

وقالت المنظمة في بيان يوم الجمعة، إن العمليات العسكرية تشكل جزءًا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء ما وصفته بـ"الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني" للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثالث تواليًا، عدوانه في محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية، واستمرار مداهمة منازل المواطنين والتنكيل بهم، واحتجاز العشرات في مراكز للتحقيق الميداني.

 

