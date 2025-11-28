"خروقاتٌ متواصلة".. شهيد بنيران الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

فلسطين أون لاين

28 نوفمبر 2025 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في اليوم الـ49 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصل الاحتلال "الإسرائيلي" شن غاراته على مناطق عدة في جنوبي القطاع ووسطه.

ارتقى الشهيد عبد الله وجدي رزق حماد جراء قصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأفادت مصادر صحفية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، وذلك تزامنا مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال على تلك المناطق.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما ذكرت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

