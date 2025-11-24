حماس تعقُّب على إعلان "مؤسَّسة غزَّة" الأمريكيَّة إنهاء عملها في القطاع

فلسطين أون لاين

24 نوفمبر 2025 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعلان مؤسسة "غزة الإنسانية" إنهاء عملها داخل قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت "مستحقّة" بعد "الدور غير الإنساني" الذي أدّته المؤسسة خلال الفترة الماضية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المؤسسة "شكّلت منذ دخولها القطاع جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال"، واتهمتها باعتماد آليات توزيع "خطرة ومهينة" تسببت في "تعريض المدنيين لمخاطر القنص وإطلاق النار أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات".

وأضافت حماس أن "عمليات التوزيع التي أشرفت عليها المؤسسة أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف تعدُّ دليلًا على تواطؤها في جريمة الإبادة".

وأكدت الحركة أن إعلان توقف المؤسسة عن العمل "يعكس فشل الاحتلال وشركائه في فرض سياسة الأمر الواقع"، لافتةً إلى أن "كل جهة تعمل وفق معايير الاحتلال ستنهار لأنها قائمة على الظلم والاستبداد".

وطالبت حماس المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية بفتح تحقيق وملاحقة القائمين على المؤسسة "لمحاسبتهم على ما ارتُكب بحق الفلسطينيين"، داعية إلى ضمان عدم تكرار هذه التجربة "وصون الكرامة الإنسانية".

