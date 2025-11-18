فضيحة في القضاء الحاخامي: تحقيق يكشف شبهات ابتزاز ورشوة في أعلى هرم المحاكم الدينية

ترجمة عبد الله الزطمة

أنهت وحدة لاهف 433 لمكافحة الجرائم الخطيرة تحقيقًا جنائيًا موسعًا شمل ثلاثة من كبار المسؤولين في المحاكم الحاخامية، بينهم حاخام رئيسي سابق وأحد كبار الديان، للاشتباه في تورطهم في قضايا ابتزاز بالتهديد، ورشوة، واحتيال، وخيانة الأمانة.

ووفق ما نشر موقع "القناة السابعة"، يوم الثلاثاء، فقد أظهر بيان الشرطة، أن التحقيق السري أظهر شبهات بأن المتورطين استغلوا مناصبهم ونفوذهم داخل الجهاز القضائي الحاخامي لممارسة ضغوط على قاضٍ كبير بغرض التأثير على أحكام تتعلق بملفات الأوقاف، وهي أراضٍ ذات قيمة عالية تخضع لإدارة المحاكم الدينية. وجاء فتح الملف بناءً على شكوى تقدّم بها أحد القضاة في محكمة إقليمية.

وخلال التحقيق، الذي شهد مداهمة مكاتب المحكمة الحاخامية الكبرى في مارس/آذار الماضي بحثًا عن وثائق ومراسلات، تبيّن أن أحد الديان مارس ضغوطًا على قاضٍ أدنى رتبة لتغيير أحكام وملفات قضائية، ملوّحًا بعرقلة ترقيته في حال رفض.

وشمل التحقيق استجواب الحاخام الرئيسي السابق للاشتباه في تورطه بالابتزاز، وذلك بعد يوم واحد من استجواب ديّان كبير في المحكمة الحاخامية الكبرى "مع التحذير".

وبعد اكتمال التحقيق بمرافقة قسم الاقتصاد في النيابة العامة منذ بدايته، أُحيل الملف مؤخرًا إلى النيابة للنظر في الخطوات القانونية المقبلة

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين