باريس.. حقوقيون وناشطون ينظِّمون مسيرة تضامنية مع الناشطة مهدية اسفندياري المتضامنة مع فلسطين

01 نوفمبر 2025 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
حقوقيون وناشطون ينظِّمون مسيرة تضامنية مع الناشطة مهدية اسفندياري

نظمت مجموعات من المتظاهرين والحقوقين والناشطين العرب والأجانب في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة تضامنية مع الناشطة الإيرانية مهدية اسفندياري التي جرى اعتقالها منذ ما يقارب الثمانية أشهر من قبل السلطات الفرنسية وذلك على خلفية تضامنها وبسبب دعمها لفلسطين.

المسيرة عنوانها الرئيسي التنديد بالسياسات المزدوجة التي تنتهجها باريس والحكومات الأوروبية تجاه حرية التعبير.

وقد انطلقت المسيرة من ميدان الجمهورية وصولا إلى ساحة الباستيل وهي عبارة عن ‏ ساحة باريسية وتعد المكان الرمزي للثورة الفرنسية، وفيها الحصن السابق لسجن الباستيل الذي دمر في 14 يوليو 1789.

المتظاهرون المشاركون في المسيرة طالبوا عبر هتافاتهم بالحرية الکامله و دون شروط للناشطة الإيرانية مهدية.

وحمل المتظاهرون صورًا للناشطة الإيرانية مهدية اسفندياري، التي اعتقلتها الحكومة الفرنسية وجرى إصدار حكم بالإفراج عنها بشروط.

كما أدان المتظاهرون السياسات المزدوجة الأوروبية تجاه حرية التعبير، ودعوا فرنسا إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال شعارات.

وتعد مهدية واحدة من عشرات الطلبة والنشطاء التي تمنع السلطات رفع صورهم قبل اصدار الحكم القضائي. وتعد من اكثر الطلبة الأجانب حضورا وتفوقت من الذين درسوا في ليون، ثاني أكبر المدن في فرنسا.

يذكر ان السلطات الفرنسية اعتقلت المواطنة الايرانية مهدية اسفندياري قبل نحو 8 اشهر بسبب مواقفها وكتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني بحقه، وأصدرت محكمة فرنسية اخيرا قرار الافراج عنها بصورة مشروطة لحين حلول موعد المحاكمة.

