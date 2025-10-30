الاحتلال يصادق على 1300 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

صادقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب مدينة القدس.

وبحسب ما نقلته القناة 14 العبرية، ستُقام هذه الوحدات في حي "الجبل الروسي" جنوب مستوطنة ألون شفوت، إلى جانب مدارس ومبانٍ عامة وحدائق، إضافة إلى منطقة تجارية واسعة يُتوقع أن تخدم المستوطنات المجاورة، ما يجعلها أكبر خطة عمرانية في المنطقة منذ فترة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية في القراءة الأولى تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض بأن عليهم "ألا يقلقوا بشأن الضفة الغربية"، وأن "إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية".

وجاءت تصريحات ترامب غداة تصويت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانون أحدهما لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم التي من شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وأوضحت القناة 14 : "تُعتبر هذه الخطة (بناء الـ1300 وحدة) سابقة من حيث حجمها في المنطقة، ومن المقرّر تنفيذها في حي "هاهار هروسي" (الجبل الروسي) الواقع جنوب مستوطنة ألون شفوت"، جنوب غرب القدس المحتلة.

وتابعت: " بالإضافة إلى الوحدات السكنية، سيشمل المخطط أيضًا مدارس ومبانٍ عامة وحدائق. كما سيتم بناء منطقة تجارية واسعة بالقرب من المستوطنة، ومن المتوقع أن تخدم جميع المستوطنات المجاورة".

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة "الإسرائيلية" صدقت بشكل نهائي على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات