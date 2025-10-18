"سلطة المياه": أحياء غزَّة مهدَّدة بفيضانات إن لم نسارع بمعالجة مشكلة صرف المياه

فلسطين أون لاين

18 أكتوبر 2025 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
أحياء غزَّة مهدَّدة بفيضانات إن لم نسارع بمعالجة مشكلة صرف المياه

طالبت سلطة المياه في غزة، بإدخال المعدات ومولدات الكهرباء وقطع الغيار لصيانة القطاع المدمر بالكامل عقب عامين من حرب الإبادة الجماعيَّة "الإسرائيلية".

وقالت سلطة المياه في تصريحات صحفية، اليوم السبت، "لا نستطيع تشغيل المولدات أكثر من 6 ساعات لأنها قد تتعرض للتوقف التام".

وطالبت المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية بإدخال المعدات لتشغيل محطات المياه، مشيرةً إلى أن هناك تداخل بين قنوات المياه والصرف الصحي ما يهدد بانتشار الأمراض.

وأوضحت أنَّ الاجتياح "الإسرائيلي" تسبب في وقف محطات المياه، مضيفةً أنها "تبذل جهودا مضنية لتجاوز الدمار".

وأكدت سلطة المياه أنَّ أحياء غزة مهددة بفيضانات مع قرب الشتاء إن لم يتم معالجة مشكلة صرف المياه بأسرع وقت.

وتابعت "نحن أمام كارثة بيئية جراء تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية".

وبعد عامين من العدوان "الإسرائيلي" يعيش قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين
