فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محتجون يخطون شعارات مناهضة للإبادة على واجهة متجر يهودي في براغ

حماس تختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء الحرب وتعزيز العمل الوطني المشترك

مظاهرات أوروبية وعالمية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة ومعاقبة "إسرائيل"

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

صاروخان يستهدفان مستوطنات غلاف غزة

مصطفى عابد يحذّر: ذوو الإعاقة البصرية في غزة يواجهون الإقصاء والموت البطيء

إيكونوميست: صادرات "إسرائيل" من السلاح تمنحها نفوذاً سياسياً وتحصنها من العقوبات

فيلم “صوت هند رجب” يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

إصابة 6 فلسطينيين في هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون

مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. حرب الإبادة على غزَّة تدخل يومها الـ702

كريم بركة

الحسابات البنكية في زمن الحرب: بين صرامة البنوك وواجبها الوطني

07 سبتمبر 2025 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس

في غزة، الحرب لم تعد قصفًا على البيوت فقط، بل حصارًا يطال لقمة العيش وحق الناس في الوصول إلى مدخراتهم. 
ومع مرور ما يقارب عامين على حرب الإبادة، تآكلت السيولة النقدية وأُغلقت المعابر، فبات المواطن مجبرًا على الاعتماد على المحافظ الرقمية والتحويلات الإلكترونية. لكن ما يفترض أن يكون شريان حياة تحول بفعل سياسات البنوك إلى قيد خانق.

ما زالت بعض المؤسسات المالية، تفرض حدودًا يومية صارمة: سقوف عليا لا تكفي لتغطية احتياجات الأفراد، وأحياناً حدود دنيا تعقّد أبسط المعاملات. وفي زمن الحرب، لم يعد الحساب البنكي ملكًا فرديًا، بل موردًا جماعيًا لعائلات متعددة: دواء لطفل، غذاء لأسرة، دين لجار، أو إيجار منزل.

من زاوية القانون والرقابة، هذه الحدود مفهومة في الظروف الطبيعية لمكافحة غسل الأموال والتتبع المالي. 
لكن في ظرف استثنائي، استمرارها بالصرامة نفسها يعني تجفيف شرايين المجتمع. 
فأين البعد الوطني للبنوك؟ 
وأين المرونة التي أقرتها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي و(FATF)؟

قبل سنوات، كانت البنوك تناشد المواطنين بفتح محافظ رقمية دون جدوى. 
اليوم، ومع شح السيولة، أصبح الناس مضطرين إليها. 
هذه ليست أزمة فقط، بل فرصة ذهبية للشمول المالي وإثبات أن البنوك شريك وطني في الصمود لا مجرد شركات ربحية.

إن السياسات المصرفية ليست أرقامًا جامدة، بل قرارات سيادية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي. لذلك، المطلوب اليوم ليس معجزات، بل قرارات جريئة: رفع السقوف اليومية، تبسيط إجراءات فتح الحسابات والمحافظ، إطلاق برامج سيولة عاجلة وتأجيل الرسوم.

في زمن السلم، إدارة المال علم مالي. أما في زمن الحرب فهي مسؤولية وطنية. 
وعلى البنوك أن تختار الآن: إما أن تنحاز لشعبه، أو تكتفي بعدّ أرباحه بينما الناس تنزف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلطة النقد #البنك الدولي #البنوك الفلسطينية #الحسابات البنكية

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة