شهداء وجرحى في مخيم النّصيرات وغارات متواصلة على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 246 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 36654 شهيدًا و 83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التّطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف جوي وبري وبحري "إسرائيلي" استهدف عدة مناطق في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو صبرة" في مخيم النصيرات.

واستهدف الاحتلال منزلًا في محيط مشفى شهداء الأقصى ومنزلًا آخر في شارع السلام بدير البلح.

وأطلقت طائرات كواد كابتر المسيرة "الإسرائيلية" نيرانها على المواطنين في عدد من الشوارع بمخيم النصيرات.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شقة في منزل لعائلة الطويل في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال يحاصر عددًا كبيرًا من سكان منطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط كثافة نارية كبيرة من الطائرات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل دخانية محيط مقبرة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشنّ الطيران الحربي غارات جوية قرب دوار أبو الروس في المخيم البريج.

وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها شرق مخيم البريج وسط القطاع.

في مدينة غزة، ارتقى الشاب محمد الوحيدي لاعب كرة الطائرة في نادي اتحاد الشرطة بعد تعرضه للقصف من طائرات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالنازحين يعود لعائلة "مهنا" في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 14 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلق الاحتلال قنابل إنارة فوق أحياء الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة.

في مدينة رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، وسط وغرب مدينة رفح.

وأطلق الاحتلال قذائف حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في منطقة عريبة شمالي المدينة.