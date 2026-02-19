نيران صديقة تحرم أرسنال من فوز ثمين أمام تذيل الترتيب

فلسطين أون لاين

19 فبراير 2026 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
جانب من الاشتباكات التي رافقت نهاية المباراة

سجل ريكاردو كالافيوري هدفا عكسيا في الوقت بدل الضائع ليهدي ولفرهامبتون التعادل 2-2 مع أرسنال الذي أهدر نقطتين ثمينتين في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء.

وحصد أرسنال 58 نقطة من 27 مباراة، متقدما بخمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل. أما ولفرهامبتون فوصل إلى النقطة العاشرة من 27 مباراة، أقل بنقطة واحدة عن الرقم القياسي لأقل حصيلة من النقاط والمسجل باسم ديربي كاونتي.

واحتفل بوكايو ساكا بتجديد عقده بتسجيله هدفه الأول في 16 مباراة في ليلة شديدة البرودة في ويست ميدلاندز، قبل أن يضاعف بييرو هينكابي النتيجة بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص هوجو بوينو الفارق بتسديدة متقنة، قبل أن يطلق توم إيدوزي، في مباراته الأولى مع الفريق الأول، تسديدة نحو المرمى اصطدمت بكالافيوري والقائم ودخلت الشباك في نهاية مثيرة للمباراة التي انتهت باشتباكات بين بعض اللاعبين.

المصدر / وكالات
#الدوري الإنجليزي #أرسنال

