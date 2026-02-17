"جحيم لشبونة" ينتظر الملكي.. هل يلدغ مورينيو "تلميذه" أربيلوا مرتين؟

يحتضن ملعب النور مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، الثلاثاء في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتزداد أهمية المواجهة لأنها تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام مرحلة الدوري، حين نجح بنفيكا في تحقيق انتصار مثير بنتيجة (4-2)، في مباراة كشفت قدرة الفريق البرتغالي على مقارعة الكبار، وألقت بظلال ثقيلة على المشروع المدريدي.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة نقاط، بل ضربة معنوية أطاحت بريال مدريد من المراكز الثمانية الأولى، وفرضت عليه خوض هذا الملحق الشاق.

ئيدخل ألفارو أربيلوا المواجهة بشعار رد الاعتبار، واضعًا نصب عينيه استعادة الهيبة القارية وقيادة فريقه إلى انتصار يعيد التوازن قبل موقعة الإياب في مدريد. الفريق الملكي استعاد توازنه محليًا بسلسلة انتصارات، لكن الاختبار الحقيقي يبقى أوروبيًا.

في المقابل، يسعى جوزيه مورينيو إلى تأكيد تفوقه مجددًا، وإثبات أن الفوز السابق لم يكن وليد لحظة عابرة، بل نتيجة عمل تكتيكي منظم قادر على إسقاط أحد عمالقة القارة مرة أخرى.

وفيما يلي التشكيل المتوقع وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:

ريال مدريد

كورتوا؛ ترينت، روديجر، هويسن، كاريراس؛ تشواميني، فالفيردي، كامافينجا؛ جولر، فينيسيوس، مبابي.

بنفيكا

تروبين؛ ديديك، أوتاميندي، أراوجو، دال؛ أورسنيس، باريرو؛ بريستياني، سوداكوف، شيلدروب؛ بافليديس.

المصدر / وكالات