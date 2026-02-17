المرشد الإيراني يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية ويرد على تهديدات ترامب

هدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، باستخدام أسلحة قادرة على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية، في تصعيد خطير للتوتر القائم بين طهران وواشنطن.

جاءت تصريحات خامنئي، الإثنين، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كرر مؤخرا القول بأن الجيش الأمريكي "الأقوى في العالم"، محذرا إيران من مغبة أي مواجهة.

وقال المرشد الإيراني في كلمة له: "الأخطر من حاملة الطائرات نفسها، هو السلاح والقدرة التي تهددها وتستطيع إغراقها".

وأضاف خامنئي أن "لا أحد يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى رسالة مفادها أن الضغوط والتهديدات الأمريكية لن تنجح في تغيير مسار السياسة الإيرانية أو إضعافها.

اقرأ أيضا: الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات "التحكّم الذكي" في مضيق هرمز وسط تهديدات أميركية

وتأتي هذه التصريحات النارية في وقت تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا متصاعدا، وتترقب فيه الأوساط السياسية والعسكرية ردود الفعل على أي استفزاز محتمل. ويُنظر إلى هذا التبادل للتهديدات على أنه مؤشر على أن المنطقة قد تشهد مواجهة جديدة، خاصة مع تكثيف الأسطول الأمريكي الخامس من تواجده في مياه الخليج.

تأتي هذه التصريحات على وقع تصعيد غير مسبوق في اللهجة بين البلدين، حيث كان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه سيتعامل مع إيران "بشكل لم يسبق له مثيل" إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم.

المصدر / وكالات