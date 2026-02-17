فلسطين أون لاين

"حماس" تدين اعتقال الاحتلال إمام المسجد الأقصى وتؤكد: تدخُّلٌ سافرٌ واعتداءٌ مرفوض

17 فبراير 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
 إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتقال سلطات الاحتلال إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي، وتسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تدخلاً سافراً في شؤون الأقصى واعتداءً مرفوضاً على أئمته.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، إن تصاعد انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشي لحرمة المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين، ومنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب تكثيف اقتحامات قطعان المستوطنين، هي تدخلات خطيرة تندرج ضمن محاولاتها الحثيثة للسيطرة عليه وتهويده، وتقييد حرية العبادة فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى ويستدعي 12 شابًا للتحقيق

وشددت على بطلان كل إجراءات وقرارات سلطة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية، لا سيما في القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعيةً جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس وعموم الضفة والداخل المحتل إلى الرباط في الأقصى، وشد الرحال إليه وإعماره، والوقوف حائط صد أمام مخططات العبث بهويته.

ووجهت "حماس" نداءها إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمتين العربية والإسلامية، دولاً وحكومات وشعوباً، للتحرك العاجل عبر كافة المسارات لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد، واتخاذ خطوات عملية تضغط على الاحتلال وتجبره على وقف اعتداءاته.

اقرأ أيضًا: الشيخ صبري يدعو زعماء الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى

ويأتي هذا الاعتقال في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، التي تشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف الاقتحامات التي ينفذها مستوطنون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، ولا سيما البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، توترا متصاعدا في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال، وما يتخللها من اعتقالات وإبعادات بحق شخصيات دينية وناشطين مقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
