وفاة الشاعر والأديب الفلسطيني عبد الناصر تايه عن عمر حافل بالعطاء

غيب الموت، مساء الأربعاء، الشاعر والأديب والمناضل الفلسطيني عبد الناصر صالح تايه "أبو خالد" في مدينة طولكرم، بعد مسيرة طويلة أغنى خلالها الساحة الثقافية والوطنية بعطاءٍ لافت.

وشغل الراحل مناصب بارزة، من بينها منصب وكيل وزارة الثقافة، ومدير مكتب الوزارة في طولكرم، كما كان من مؤسسي الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وأحد قيادات حركة "فتح".

ويُعد تايه أحد أبرز الأصوات الأدبية في طولكرم، إذ ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي الفلسطيني عبر قصائده وكتاباته التي عبّرت عن الوطن والإنسان وروح المقاومة. كما كان ناشطًا في الحراك الثقافي والاجتماعي، وداعمًا للمواهب الشابة من خلال مشاركته الدائمة في الأمسيات والفعاليات الوطنية.

نبذة عن حياته

وُلد عبد الناصر "محمد علي" صالح تايه (أبو خالد) في 12 أكتوبر 1957 في مدينة طولكرم الفلسطينية. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس المدينة، قبل أن يتابع نشاطه الثقافي والسياسي. ينتمي إلى عائلة أدبية، فوالده الشاعر والسياسي محمد علي الصالح. اعتُقل عدة مرات على يد السلطات الإسرائيلية، وقضى فترات في سجون مختلفة، حيث كتب الكثير من شعره ورسائله عن الحرية والمقاومة.

مسيرته العملية والسياسية

شغل تايه عدة مناصب ثقافية ووطنية بارزة، منها نائب وزير الثقافة الفلسطيني (2015–2018)، ومدير عام وزارة الثقافة، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري". كما كان من مؤسسي الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ونائب رئيسه بين 1987 و2005.

شارك في تأسيس حركة الشبيبة الطلابية ولجان العمل الاجتماعي، وعمل محاضرًا في جامعة النجاح الوطنية (1985–1995)، وأسس ملتقى طولكرم الثقافي الفني "مطاف" عام 1992. مثل فلسطين في مهرجانات ومؤتمرات أدبية دولية، كما تُرجمت بعض أعماله للإنجليزية والألمانية والتركية.

إسهاماته الأدبية

أطلق عليه لقب شاعر الحرية بعد كتابة معظم أعماله داخل المعتقلات الإسرائيلية، فيما وصفه الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي بـ أمير شعراء الرفض. أصدر عدة دواوين شعرية بارزة، من بينها:

الفارس الذي قتل قبل المبارزة (1980)

خارطة للفرح (1986)

المجد ينحني أمامكم (1987)

نشيد البحر (1991)

فاكهة الندم (1999)

مدائن الحضور والغياب (2009)

ومن أبرز قصائده: رسائل من الزنزانة إلى أمي، في البدء كان الحجر، وكتابة على جذع زيتونة. وقد درس بعضها ضمن المناهج الفلسطينية وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية في فلسطين والدول العربية.

جوائزه وتكريمه

نال تايه عدة جوائز تقديرية، منها جائزة الشعر الأولى في جامعة النجاح (1980)، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين (1990)، وجائزة فلسطين للآداب لعام 2023. كما صدر عنه كتاب شاعر الحرية عبد الناصر صالح للأديب زياد عودة عام 2013، الذي وثّق مسيرته وحياته الأدبية.

المصدر / وكالات