فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخليل: مستوطنون يهاجمون خربة الحلاوة ويسرقون مئات الأغنام

اختراق علمي مفيد لكبار السن.. علماء يقتربون من "إعادة شباب" جهاز المناعة

هيئة الأسرى: تصعيد خطير في سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

القضاء الإيراني يعدم متهماً بالتجسس لصالح (إسرائيل)

هاتف نتنياهو مغُطَّى الكاميرات يُشعل جدلًا وتساؤلاتٍ واسعة.. ما القصة؟

مبابي وكين يشعلان سباق الحذاء الذهبي.. وهالاند يطارد بقوة

الفرا: 6 حالات جديدة من الحمى الشوكية بين الأطفال بغزة

"تصريحات تهز الأسواق".. الدولار يترنّح في أدنى مستوياته منذ 4 سنوات

نائبة أمريكية مسلمة تتعرض لهجوم بحقنة في مدينة مينيابوليس المتوترة

غارات جوية وتفجير روبوتات مفخّخة.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزَّة

اختراق علمي مفيد لكبار السن.. علماء يقتربون من "إعادة شباب" جهاز المناعة

28 يناير 2026 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

اكتشف باحثون استراتيجية واعدة قد تعيد لجهاز المناعة نشاطه الذي يتراجع مع التقدم في العمر، ما يفتح آفاقًا جديدة لمواجهة الأمراض، تحسين فاعلية اللقاحات، وحتى تعزيز العلاجات المناعية للسرطان.

لماذا يضعف جهاز المناعة؟

مع تقدم العمر، تتراجع قوة جهاز المناعة بشكل طبيعي، خاصة الخلايا التائية المسؤولة عن مكافحة العدوى والأورام. ويرجع جزء كبير من هذا التراجع إلى انكماش الغدة الزعترية التي تنتج هذه الخلايا منذ سن البلوغ المبكر.

التقنية المبتكرة

اعتمد الفريق البحثي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسة برود على تقنية mRNA – نفسها المستخدمة في لقاحات كورونا – لإعادة برمجة خلايا الكبد لإنتاج إشارات تحاكي عمل الغدة الزعترية.

وبهذه الطريقة يتحول الكبد مؤقتًا إلى "مصنع" ينتج ثلاثة عوامل أساسية تُنشط إنتاج الخلايا التائية.

ميركو فريدريش من معهد ماساتشوستس يوضح: "مع التقدم في العمر يضعف جهاز المناعة تدريجيًا. أردنا إيجاد طريقة للحفاظ على هذه الحماية لأطول فترة ممكنة، وهذا ما دفعنا لتطوير هذا الأسلوب الجديد."

نتائج واعدة

في التجارب على الفئران المسنة، أظهرت التقنية: زيادة عدد وتنوع الخلايا التائية، استجابة أفضل للقاحات، تعزيز فعالية العلاجات المناعية ضد الأورام، هذه النتائج تشير إلى أن جهاز المناعة قد يستعيد نشاطه كما في سن الشباب، ما يفتح آفاقًا واعدة لتحسين صحة كبار السن.

ما زال الطريق طويلًا

رغم التفاؤل، تبقى عدة أسئلة: هل التقنية آمنة للبشر؟ وما آثارها طويلة المدى؟ وهل يمكن تعميمها على خلايا مناعية أخرى؟ ويستعد الباحثون لتوسيع التجارب على نماذج حيوانية متعددة، تمهيدًا لدراسات سريرية مستقبلية إذا أثبتت النتائج سلامتها.

المصدر / وكالات
#الأمراض #العدوى #دراسة #جهاز #المناعة #اللقاحات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة