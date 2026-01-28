اختراق علمي مفيد لكبار السن.. علماء يقتربون من "إعادة شباب" جهاز المناعة

اكتشف باحثون استراتيجية واعدة قد تعيد لجهاز المناعة نشاطه الذي يتراجع مع التقدم في العمر، ما يفتح آفاقًا جديدة لمواجهة الأمراض، تحسين فاعلية اللقاحات، وحتى تعزيز العلاجات المناعية للسرطان.

لماذا يضعف جهاز المناعة؟

مع تقدم العمر، تتراجع قوة جهاز المناعة بشكل طبيعي، خاصة الخلايا التائية المسؤولة عن مكافحة العدوى والأورام. ويرجع جزء كبير من هذا التراجع إلى انكماش الغدة الزعترية التي تنتج هذه الخلايا منذ سن البلوغ المبكر.

التقنية المبتكرة

اعتمد الفريق البحثي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسة برود على تقنية mRNA – نفسها المستخدمة في لقاحات كورونا – لإعادة برمجة خلايا الكبد لإنتاج إشارات تحاكي عمل الغدة الزعترية.

وبهذه الطريقة يتحول الكبد مؤقتًا إلى "مصنع" ينتج ثلاثة عوامل أساسية تُنشط إنتاج الخلايا التائية.

ميركو فريدريش من معهد ماساتشوستس يوضح: "مع التقدم في العمر يضعف جهاز المناعة تدريجيًا. أردنا إيجاد طريقة للحفاظ على هذه الحماية لأطول فترة ممكنة، وهذا ما دفعنا لتطوير هذا الأسلوب الجديد."

نتائج واعدة

في التجارب على الفئران المسنة، أظهرت التقنية: زيادة عدد وتنوع الخلايا التائية، استجابة أفضل للقاحات، تعزيز فعالية العلاجات المناعية ضد الأورام، هذه النتائج تشير إلى أن جهاز المناعة قد يستعيد نشاطه كما في سن الشباب، ما يفتح آفاقًا واعدة لتحسين صحة كبار السن.

ما زال الطريق طويلًا

رغم التفاؤل، تبقى عدة أسئلة: هل التقنية آمنة للبشر؟ وما آثارها طويلة المدى؟ وهل يمكن تعميمها على خلايا مناعية أخرى؟ ويستعد الباحثون لتوسيع التجارب على نماذج حيوانية متعددة، تمهيدًا لدراسات سريرية مستقبلية إذا أثبتت النتائج سلامتها.

المصدر / وكالات