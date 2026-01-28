فلسطين أون لاين

"أوتشا": أكثر من مليون شخص في غزَّة بحاجة عاجلة للمأوى

28 يناير 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
خيام نازحين على طول ساحل شاطئ بحر غزة ( وكالات)

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن الوضع في غزة لا يزال مزريًا، وأن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل في مجال المأوى، وهناك حاجة إلى حلول مستدامة لتلبية هذه الاحتياجات، بما فيها أدوات إصلاح المنازل، ومواد لإنشاء أماكن تدفئة جماعية، ومعدات لإزالة الأنقاض.

ولفت "أوتشا" إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين تمكنوا الأسبوع الماضي من الوصول إلى أكثر من 7,500 عائلة عبر توفير خيام وأغطية بلاستيكية ومستلزمات عزل ومراتب وبطانيات، إضافة إلى تقديم ملابس شتوية لنحو 1,400 طفل في مختلف أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يوفرون الخبز يوميا لما لا يقل عن 43% من سكان غزة، سواء بشكل مجاني أو بأسعار مدعومة تقل عن دولار واحد لحزمة تزن كيلوغرامين، إلى جانب التوزيعات الشهرية لدقيق القمح، حيث وصل الدعم الغذائي هذا الشهر إلى نحو 1.2 مليون شخص.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
