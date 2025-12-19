"لجنة المتابعة" تدعو الوسطاء لتحمُّل مسؤولياتهم اتجاه انتهاكات الاحتلال المستمرة بغزَّة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم اتجاه انتهاكات الاحتلال المستمرة والتدخل لإلزام حكومة الاحتلال وجيشها المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك خلال اجتماع للجنة المتابعة، يوم الأربعاء الماضي، ناقشت فيه بشكل مركز أوضاع شعبنا الذي يعاني من التداعيات القاسية الناجمة عن حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة لعامين كاملين.

وطالبت اللجنة بإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للمساعدات، والسماح الفوري بإدخال متطلبات الإيواء لتخفيف وطأة المعاناة.

وحذرت من تلاعب الاحتلال بحركة التجارة وتحكمه بحركة الشاحنات والسلع الواردة لقطاع غزة، ومحاولاته اخضاع التجار للابتزاز الأمني.

وأدانت بشدة القرار الأمريكي الظالم بمنع حملة جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبره قراراً ظالماً وندعو اللجنة الثمانية العربية وجامعة الدول العربية للتحرك ضد هذا القرار.

وأكدت اللجنة، دعمها ومساندتها للأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وشددت على أن الهجمة الاستيطانية بحق أرضنا في الضفة الغربية والقدس والأغوار لن تمنح الاحتلال شرعية لوجوده الباطل والطارئ على أرضنا، وشعبنا سيواصل صموده وتمسكه بحقه الكامل في أرضه ووطنه

المصدر / فلسطين أون لاين